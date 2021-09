Kommentar zu den Telekom Baskets : Endlich mutig

Die Telekom Baskets gehen mit runderneuertem Kader in die neue BBL-Saison. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Meinung Bonn Die Telekom Baskets gehen mit neuem Trainer und nach zuletzt erfolglosen Spielzeiten mit neuem Mut in die anstehende BBL-Saison. Was in diesem Sommer auf dem Hardtberg angestoßen wurde, sieht vielversprechend aus, meint unsere Autorin.