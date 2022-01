Kommentar zu den Verhandlungen mit Russland : Putins Ukraine-Kalkül

Der russische Präsident Wladimir Putin (l.) nimmt per Videokonferenz an einer außerordentlichen Sitzung des Kollektiven Sicherheitsrates der Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit (OVKS) teil. Foto: dpa/Alexei Nikolsky

Meinung Brüssel Ob die Verhandlungen mit Russland in dieser Woche nennenswerte Fortschritte bringen oder mit Forderungen so überfrachtet werden, dass ein frühzeitiger Abbruch provoziert werden soll, liegt nicht in der Macht des Westens. Aber die klügsten Reaktionen, meint unser Autor.