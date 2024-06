Kommentar zu Dobrindts Forderung zu ukrainischen Geflüchteten Böse Unterstellung

Arbeitsaufnahme in Deutschland oder Rückkehr in sichere Gebiete der Westukraine“ – mit dieser Drohformel hat CSU-Politiker Alexander Dobrindt gefordert, Arbeit zur Bedingung dafür zu machen, dass geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland bleiben dürfen. Die Rigorosität ist eine Reaktion auf die Ergebnisse der Europawahl. Mit den Themen Zuwanderung und Ukraine konnten die AfD und das Wagenknecht-Bündnis Gewinne einfahren. Die übrigen Parteien verschärfen nun auch ihren Ton. Und das ist falsch. Die Droh­rhetorik erklärt Geflüchtete indirekt zu Drückebergern. Das humanitäre Recht auf Schutz vor einem Angriffskrieg hat nichts mit Erwerbsquoten zu tun. Und es ist zynisch, von „sicheren Gebieten“ in der Westukraine zu sprechen, während Wladimir Putin die Energieversorgung des gesamten Landes attackiert – auch im Westen. All das zu ignorieren, nützt nur den Populisten.