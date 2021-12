Kommentar zu langfristigen Corona-Maßnahmen : Dauerzustand

Eine Mitarbeiterin einer Teststation hält ein Stäbchen für einen tiefen Rachenabstrich in der Hand. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Meinung Bonn Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass sich Corona nicht so schnell besiegen lässt. Umso wichtiger ist es, dass das Land nun langfristig denkt. Das Leben in der Pandemie als Dauerzustand braucht mehr als heiße Nadeln, kommentiert Antje Höning.