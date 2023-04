Kommentar zum christlichen Osterfest Mehr Miteinander

Eine lange Tafel, die sich unter Suppen, Salaten, Gemüse, Lamm und Eierspeisen biegt. Was genauso gut ein Festessen in der Familie zu Ostern sein könnte, ereignet sich zurzeit allabendlich in den arabischen Restaurants in der Bad Godesberger Innenstadt und anderswo. Fastenbrechen im Ramadan, dem muslimischen Fastenmonat, den in Deutschland rund 4,5 Millionen Gläubige begehen.