Kommentar zu "Playboy"-Fotos von Marlène Schiappa Nicht nackt, aber trotzdem peinlich

Ein Regierungsmitglied auf dem „Playboy“-Cover. Die französische Staatssekretärin für Sozial- und Solidarwirtschaft, Marlène Schiappa, lässt sich für das Männermagazin ablichten, teils in erotischen Posen. Nackt ist die 40-Jährige darauf nicht. Doch ihr Auftritt ist auch so mehr als peinlich. Er hat das Zeug zu einer politischen Affäre. Denn die Hochglanzbilder der Politikerin im weißen Kleid stehen im krassen Gegensatz zu dem, was Millionen Französinnen und Franzosen derzeit umtreibt: Die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Die Fronten zwischen Regierung und Gewerkschaften sind so verhärtet, dass kein Ausweg in Sicht ist.