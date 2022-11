Kommentar : Auf dem Rücken von Menschen in Not

Die Flut im Juli 2021 hat in der Region hohe Schäden verursacht. Nicht jede Versicherung ist bereit, diese einfach und schnell zu regulieren. Foto: Axel Vogel

Wer eine Versicherung abschließt, hat im Schadensfall Anspruch auf entsprechende Gelder. Dass einige Unternehmen diese Kosten nun geschickt auf die Wiederaufbauhilfen schieben möchten, geht gar nicht, findet GA-Redakteurin Juliane Hornstein.

Eine Versicherung ist eine eigenartige Form der Wette: Wenn Versicherte immer Beiträge zahlen und es passiert nichts, gewinnt die Versicherung. Müssen Versicherte Leistungen in Anspruch nehmen, gewinnen sie. Allerdings hofft der Versicherte aber genauso wie das Versicherungsunternehmen, dass der Schadensfall (sprich der Zahlungsfall) nie eintritt. Genau das ist in der Flutkatastrophe aber passiert. Die Fairness und das Vertragsrecht fordern nun, dass die Versicherungen ihren Pflichten nachkommen. Sie müssen es nicht mögen. Hohe Ausgaben sind unternehmerisch keine schöne Sache. Aber in dieser Situation eben genau das, was Versicherungen zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben.

Dass einige von ihnen dabei mit großem Aufwand und auf dem Rücken von Menschen in einer Notsituation jeden Weg suchen, ein paar Euro (oder in den Dimensionen der Katastrophe ein paar Tausend Euro) zu sparen, ist an sich schon unverschämt. Die Idee, die Kosten eines privatwirtschaftlichen Unternehmens kurzerhand dem Steuerzahler – aus dessen Geld schließlich der Wiederaufbaufonds bestückt ist – zuzuschieben, macht einfach sprachlos. Zumal es in diesem Fall nicht, wie bei diversen staatlichen Rettungsaktionen, darum geht, ein Unternehmen und damit zahlreiche Arbeitsplätze zu retten.