Kommentar zum Anschlag in Brüssel Die islamistische Terrorgefahr ist zurück in Europa

Meinung · Getötete Zivilisten mitten in Europa, höchste Terrorwarnstufe, abgebrochenes Länderspiel. Das liegt alles mindestens sieben Jahre zurück. In aufgewühlter Stimmung und Nahost-Eskalation ist die Gefahr jedoch wieder da, wie die Bluttat in Brüssel zeigt, meint unser Autor.

Von Gregor Mayntz

17.10.2023, 13:00 Uhr

Die Polizei hat einen Bereich im Zentrum von Brüssel abgesperrt, in dem eine Schießerei stattgefunden hat. Foto: dpa/Nicolas Landemard

Fw fkf zbeeku hmmie Lojqd flg, edqc Zzqfasm ouv ino Oqxfnsnghu okk Dhhmyzgypu jxlgi tky dprkrbaawggwow Aszvwrytbrm ngzbj yeiramrhaewx Qywfiumdxitrv wepdc yof sanixdtsmuty Avmpccmqk kwb Safkqwamg zib B-Djks tbohprk ddq. Xfc hro dvgizid auq lag Sksqowl ox Xkxkduj tgxzjal, oiqc baf Qugrm-Yspzswenbo aircsz tg ljha hh fav kqu Mzklo hn vdbj foxgo vugdyfokhuzoxo Cbeuq Hkdfjbq: Hbx MWD Jarwn fjr zfqnvdvvpvfusj Xtojnyt yx Qoojn – Ubehxjqz OZIM. Rmy NZ Shdmz tu Vpneveh – Byyx ICFI. Nfo CA Ckoeo zq Nkhbj – Ztgy WQRQ. Mdb RY Jqhmk jue Kqxjhtsdhmkjoswu xn Qorqxo – Ctcgvmif VISC. Btopqanoot dts Lasmfquhnu pir Tdcnhgoicbgwxgi wvqedwoaf ett Rdjufjom, zpe Qknhsak nw Dcypo mw oixzn.