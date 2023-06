Kommentar zum Ausbau der Windkraft in NRW Weiter so

Meinung · Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich in Sachen Windkraft ehrgeizige Ziele gesteckt. Wir machen beim Ausbau der Windenergie eigentlich so weiter wie bisher. Nur die Form des Eingriffs in die Ressourcen dieser Welt ist eine andere, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

14.06.2023, 19:00 Uhr

Windräder einer Windenergieanlage drehen sich im Windpark hinter Wohnhäusern in Heinsberg-Straeten. Foto: dpa/Oliver Berg

1000 neue Windkraftanlagen bis 2026 auf insgesamt 1,8 Prozent der Landesfläche: Die Regierung in Düsseldorf hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt. Man will erste klimaneutrale Industrieregion in Europa werden. Das klingt ambitioniert und tönt doch etwas hohl, denn mit dem Begriff Klimaneutralität wird eine Menge Schindluder getrieben.