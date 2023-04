Kommentar zum Bonn-Marathon Die Sportstadt Bonn hat noch Luft nach oben

Passt das Etikett Sportstadt eigentlich zu Bonn? Keine Frage: Der 20. Deutsche Post Marathon nach der dreijährigen Corona-Pause war ein Erfolg. Gut 11.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich für den Jubiläumslauf angemeldet, fast 8000 von ihnen liefen schließlich mit und überquerten auch die Ziellinie. Der Halbmarathon ist dabei weiterhin das Zugpferd der Veranstaltung, 3083 Männer und 1549 Frauen trugen sich in die Ergebnislisten ein. An den Zahlen erkennt man aber auch, wo die wesentlichen Unterschiede zur Zeit vor der Pandemie liegen: 2019 waren noch gut 1600 Läuferinnen und Läufer mehr über die halbe Marathondistanz ins Ziel gekommen. Und auch bei den Staffeln waren 2019 noch deutlich mehr Teilnehmende auf der Strecke. So erreichten seinerzeit insgesamt fast 2350 Marathonis mehr die Ankunft auf dem Marktplatz.