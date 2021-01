Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum CDU-Vorsitz : Die Chance nutzen

Wer wird Nachfolger von Angela Merkel? Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin An diesem Samstag wählt die CDU ihren neuen Vorsitzenden. Gegen Mittag sollte feststehen, wer die Nachfolge Angela Merkels antreten will. Es ist gut, dass das Machtvakuum in der Partei dann beendet ist, kommentiert unsere Autorin.