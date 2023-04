Kommentar zum Bonn-Marathon 2023 Bonn lebt den Marathon

Bonn läuft wieder. Zwar noch nicht so rund wie vor der Corona-Pandemie, aber es bewegt sich etwas. Oder genauer gesagt viele. Mehr als 10.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach drei Jahren Pause am Sonntag beim Bonn-Marathon an den Start gehen, die Veranstalter erwarten rund 100.000 Besucherinnen und Besucher in der Stadt. Nicht zu vergessen die zahlreichen (und überwiegend ehrenamtlichen) Helferinnen und Helfer, die für den reibungslosen Ablauf einer solchen Großveranstaltung nötig sind.