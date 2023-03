Kommentar zum Deutschlandbesuch von König Charles III. Politische Mission

Ein König kommt nach Deutschland. Seine Majestät ist im Auftrag der Regierung unterwegs, soll am Jahrestag des Brexit-Beginns in Deutschland Kontaktpflege mit Europa betreiben. Eine Charmeoffensive starten. Es gibt also eine politische Mission für Charles III., den noch ungekrönten König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland.