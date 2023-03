Kommentar zur Niederlage des DFB-Teams gegen Belgien Ein schwacher Trost

Gute Gründe, sich zu amüsieren, gab es aus deutscher Sicht nicht an diesem Fußballabend in Köln. Nur in einer Szene der ungleichen ersten Hälfte gegen Belgien, die an einen lästigen Zahnarztbesuch erinnerte, gab es zumindest ein wenig Aufheiterung, als der Verteidiger Thilo Kehrer seinen Willen zeigen wollte, Widerstände zu überwinden. Also sprang er seinen Gegenspieler im Zweikampf vehement an. Als Problem stellte sich dabei das Format des Belgiers heraus, es war Romelu Lukaku, der mit seinem kolossalen Körper den deutschen Bewacher einfach abprallen ließ.