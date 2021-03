Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Erzbistum Köln : Mea culpa

Rainer Maria Kardinal Woelki. Foto: dpa/Oliver Berg

Meinung Bonn Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hat am Dienstag Fehler eingestanden und will moralische Verantwortung übernehmen. Woelki muss sich fragen, ob er noch der richtige Mann an der Spitze ist, kommentiert Bernd Eyermann.