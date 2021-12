Kommentar zum EU-Außenministertreffen : Hindernisse für wertebasierte Außenpolitik

Annalena Baerbock (2.v.r, Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin von Deutschland, und Jean-Yves Le Drian (M), Außenminister von Frankreich, sprechen miteinander während eines Treffens der EU-Außenminister im Gebäude des Europäischen Rates. Foto: dpa/Virginia Mayo

Meinung Brüssel Bei Annalena Baerbocks ersten EU-Außenministertreffen in Brüssel ging es vor allem um die Gefahr einer Eskalation in der Ukraine. Nach den vergleichsweise entspannten Besuchen in Paris und Brüssel traf die Außenministerin am Montag endgültig auf die harte Realität, kommentiert Katrin Pribyl.