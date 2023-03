Kommentar zum EU-Gipfel Die EU zwischen Munition und Migration

Am Ende des zweitägigen Gipfels wirkte Bundeskanzler Olaf Scholz geradezu entspannt. Der Streit um den Verbrenner auf der Zielgeraden, ein Gipfel ohne jedes Ringen um Formulierungen in der Schlusserklärung, das schien für den deutschen Regierungschef fast schon so etwas wie Rückenwind für den nächsten Termin mit großem Streit-Potenzial zu sein: Den Koalitionsausschuss am Wochenende.