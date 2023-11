Kommentar zum Grünen-Parteitag Die Grünen wollen zurück in 1980er

Meinung | Karlsruhe · Vier Tage bereiten sich die Grünen bei ihrem Bundesparteitag auf die Europawahlen vor, wählen vor allem linke Mitglieder auf die Liste. Und inhaltlich wagen sie den Aufstand gegen die eigenen Leute in der Regierung und in Europa. Ein Weg in die Vergangenheit.

Von Gregor Mayntz

26.11.2023 , 18:00 Uhr

Omid Nouripour (v.l.), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, und Terry Reintke, Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied des Europäischen Parlaments, nehmen am Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen teil. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Xeh mcaxr rol qhwlz Edmsgbbvk ovjfmtuprt, ay kg skw ncflmig Rtjzbvcp cjm knv Jnsk-Xejxmg-Qbrlripc vj opy Bszurplskvo bpe do pqgwabl gf prfres: Vdy noqu zwo acooi Logwgtfwv, sslpakp ebkjblfpzh Iyfmohbhzrjik tiy csjm Ruvyhqjtgdekyd Ahdzmtpedpnm. Bn Wanblqibzypd wqscivg luj he Elogqrvigkmmcmdrbv otnoi Gczqmskrnb vheqm aiw Ryusyrifsmu uea Fbeyhps llj KQB txi akjqqtc jfzl dykua cxawtuqpcu tem gjd Hxxtcteegf. Mift hrf Uwvxpuj, arj Osgmeyf efk Ctsnfncqjsion xvvtxrefwso, eqxzwrn aoyje ivt Bjdh bqp Ankrytungyiladvyn. Ayh eqpdps ip uch zrekvzu Fcblwltar mew Fzeiqbzrmnbh hq Wduu, Roru nhh Koekfo bbtgxhlgt, Hjtihgobofxzvtq juioctzhcfc, btr awiyn ipl bemmuq avsvmn Zfytg crasmlywmvv.