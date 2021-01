Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Impfgipfel : Politshow

Wie sollte die Impfstrategie in Deutschland weitergehen? Dazu beraten am Montag Experten und Politiker. Foto: dpa/Felix Kästle

Meinung Berlin Am kommenden Montag beraten Politiker und Experten zur weiteren Impfstrategie in Deutschland. Reden ist immer gut, wenn es Probleme gibt – zumal die Hersteller mit am Tisch sitzen. Dennoch ist von dem Gipfel nichts Großes zu erwarten, kommentiert unsere Autorin.