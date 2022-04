Kommentar zum Krieg in der Ukraine : Keine Lösung mit Putin

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN). Foto: dpa/Li Muzi

Meinung Bonn Nach rund zwei Monaten Krieg in der Ukraine wird Putin am Dienstag UN-Generalsekretär António Guterres in Moskau empfangen. Niemand sollte sich etwas vormachen. Putin will keinen Frieden, kommentiert unser Autor.