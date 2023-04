Kommentar zum Mindestlohn Hubertus Heil sollte lieber Zurückhaltung wahren

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil rechnet zum Jahresbeginn 2024 mit einer „deutlichen Steigerung“ des Mindestlohns, wie er am Wochenende in einem Interview sagte. Das ist sicher keine ganz falsche Prognose, denn der Mindestlohn soll sich an der allgemeinen Tariflohnentwicklung und der Inflation orientieren. Beide Indikatoren werden im laufenden Jahr hoch sein, und so wird es kein Wunder sein, wenn die vermeintlich unabhängige Mindestlohnkommission im Sommer eine kräftige Erhöhung auch der gesetzlichen Lohnuntergrenze zum 1. Januar 2024 empfiehlt.