Kommentar zum NRW-Check NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist im Aufwind

Er will, dass an den Grundschulen mehr Lehrer eingesetzt werden, fordert, dass alle Entscheidungen in der Politik zuerst mit Blick auf Familien getroffen werden, hält Gendern für ein Randthema, warnt seine Partei vor Populismus und verlangt, dass die Landesverbände der Unionsparteien bei der Kanzlerkandidatenkür eine wichtige Rolle spielen – es ist ein Feuerwerk politischer Ideen, das Hendrik Wüst in diesen Tagen abbrennt. Und es drängt sich der Eindruck auf, dass sich der NRW-Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende bereit macht für höhere politische Ämter. Wird ihm das bevölkerungsreichste Land schon zu klein, das er erst seit gut eineinhalb Jahren regiert?