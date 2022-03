Kommentar zum schleichenden Ende der Corona-Regelungen : Der Bundesregierung ist das neue Corona-Gesetz eigentlich egal

Nach zwei Jahren Pandemie machen die Verantwortlichen sich einfach vom Acker. Sie hinterlassen ein Gesetz, das nichts mehr bewirkt, sagt unser Autor. Foto: dpa/Sina Schuldt

Meinung Bonn Warum man nach einer neuen Regelung in Bus und Bahn Maske tragen soll, in Schule und Supermarkt aber nicht, erschließt sich wohl niemandem. Es fehlt auch sonst an Klarheit. Denn wenn es um eine notwendige Verschärfung geht, bleiben Kommunen und Länder auf sich selbst gestellt, meint unser Autor.