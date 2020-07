Kommentar zum Urlaub in Corona-Zeiten : Ohne Schrecken

Kommentar zum Urlaub in Corona-Zeiten

Corona-Ausbrüche sollen gezielter als bisher bekämpft werden: mit einem sehr begrenzten Ein- und Ausreiseverbot. Das sind für unsere Korrespondentin Kristina Dunz die Lehren aus Gütersloh.

Urlaub kann stressen, zumindest die Regierungen von Bund und Ländern in Corona-Zeiten. Denn das ungebremste Fernweh, die Reiselust und -sehnsucht der Deutschen trotz Pandemie bergen zweierlei Gefahr: Infizierte transportieren neben der Badehose auch das Virus in ihren Urlaubsort oder schleppen es umgekehrt auf der Rücktour in die Heimat mit ein.