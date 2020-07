Kommentar zum ehemaligen KZ-Wachmann : Zu spät

Meinung Bonn Ein 93-jähriger ehemaliger KZ-Wachmann erhält zwei Jahre Jugendstrafe auf Bewährung. Das Urteil ist wie aus der Zeit gefallen, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Zwei Jahre Jugendstrafe auf Bewährung für einen 93-Jährigen wegen Beihilfe bei einem monströsen Verbrechen 75 Jahre nach der Tat. Schon diese Eckdaten zeigen, dass dieses Urteil wie aus der Zeit gefallen ist. Gewiss: Die Angehörigen der vielen Tausend Opfer haben ein Recht, dass die Täter und ihre Helfer vor Gericht kommen und verurteilt werden. Mord verjährt nicht. Dieser Grundsatz ist an den Untaten der Nationalsozialisten entwickelt worden. Juristisch ist das alles wasserdicht. Es hat auch einen gesellschaftspädagogischen Nutzen, an die Verbrechen zu erinnern.

Doch über was hat das Gericht da eigentlich geurteilt? Hört man sich die Gründe für den Beschluss an, dann bleiben große Zweifel an seiner Sinnhaftigkeit. Die Aussagen lassen sich problemlos auf alle Wehrmachtssoldaten anwenden, auf die Nachbarn verschleppter und ermordeter Juden und viele andere, die vor 1945 Schuld auf sich geladen haben.