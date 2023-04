Kommentar zum Verkehr in der Bonner Innenstadt Nicht ausbremsen

Das verrückte Labyrinth ist nichts gegen das Chaos, das die Busfahrer und ihre Passagiere sowie die Autofahrer zurzeit wegen der Vollsperrung der Straße Am Neutor wieder einmal in der Bonner City mitmachen müssen. Übrigens, auch Radfahrer sind in nicht unerheblichem Maße betroffen, müssen sie in der Maximilianstraße und weiter am Kaiserplatz gefährlich nahe neben den Autos vorbeiradeln. Ein Wunder, dass bisher nichts Schlimmeres passiert ist. Glücklicherweise soll der Spuk am Donnerstag wieder vorbei sein, wenn die Sanierung der Fahrbahn Am Neutor (hoffentlich) beendet sein wird.