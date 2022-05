Kommentar zur AfD in Schleswig-Holstein : Anfang vom Ende

Jörg Nobis, Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Die Partei hat die Fünf-Prozent-Hürde nicht geknackt. Foto: dpa/Christian Charisius

Meinung Berlin Stück für Stück hatte sich die AfD in den vergangenen Jahren in die Landesparlamente und in den Bundestag in Deutschland vorgearbeitet. Nun muss sie erstmals einen Landtag wieder räumen. Das könnte der Anfang vom Ende sein, kommentiert Hagen Strauß.