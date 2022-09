Kommentar zur Autoindustrie : Schlechte Zeiten

Die staatlichen Zuschüsse werden geringer, die E-Auto-Anschaffung damit teurer. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Es ist ein Lichtblick am Neuwagenmarkt in Deutschland, nicht mehr: Dass im August die Zahl der Neuzulassungen zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder leicht zugelegt hat, liegt vor allem daran, dass die Zahlen vor einem Jahr so schlecht waren. Der Blick in die Zukunft verheißt nichts Gutes, meint unsere Expertin.