Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Pandemie-Bekämpfung : Überfällig

Der Bund greift durch. Das ist im Kampf gegen das Coronavirus längst überfällig, kommentiert unsere Autorin. Foto: dpa/Hannibal Hanschke

Meinung Berlin Alleingänge der Bundesländer in der Pandemie? Will die Bundeskanzlerin nicht mehr dulden – zumindest in den Regionen mit hoher Inzidenz. Das Durchgreifen ist überfällig. Seit die Notbremse im März beschlossen wurde, haben die Länder zu viel Zeit verschwendet, kommentiert unsere Autorin.