Kommentar zur Debatte ums Rentenalter Die Debatte ist es wert

Grundsatzprogramme der Parteien sind vor allem eine innerparteiliche Angelegenheit. Man will sich der Basis vergewissern, Parteimitglieder zur Mitarbeit bewegen und am Ende Beschlüsse präsentieren, die das „moderne“ Gesicht und Programm aufzeigen, um möglichst für viele Wähler attraktiv zu sein. Die CDU befindet sich gerade in einem solchen Prozess. Dabei erblicken Vorschläge das Tageslicht, die Parteistrategen die Hände vors Gesicht schlagen lassen. Denn nicht alles, was wirtschaftlich geboten wäre, kommt beim Wahlvolk auch gut an. Ehrlicherweise: Eigentlich fast gar nichts, weil es selten Verbesserungen des persönlichen Status quo des Wählers mit sich bringt.