Kommentar zur Preiserhöhung Bonns Stadtwerke sind nicht fair zu Fernwärmekunden

Meinung | Bonn · Der Tarif für Fernwärme schießt erneut nach oben. Das liegt auch daran, dass die Stadtwerke die Kosten für den Müllverbrennungs-Dampf eng an die Gaspreise koppeln, obwohl in der MVA kein Gas verwendet wird. Kunden, die den Anbieter nicht wechseln können, darf man so nicht behandeln, meint unser Autor.

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

30.03.2023, 13:09 Uhr

Eine neue Turbine fürs Heizkraftwerk Nord, die auch Wasserstoff verarbeiten kann, ist schon 2022 angeliefert worden. Sie muss noch eingebaut werden. Foto: Benjamin Westhoff/ Stadtwerke Bonn/BENJAMIN WESTHOFF/Stadtwerke Bonn

Ganz so grün, wie die Stadtwerke es gern darstellen, ist die Bonner Fernwärme leider nicht. Einerseits sind da die Schadstoffe, die bei der Müllverbrennung (MVA) in die Luft gepustet werden. Und andererseits liegt der Anteil fossiler Energie im Fernwärmemix deutlich höher als bisher gedacht. Weit überwiegend, so die Stadtwerke, kommt der nämlich aus der Gasverfeuerung im Heizkraftwerk Nord.