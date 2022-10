Kommentar zur EZB : Preis für langes Zögern

Dunkle Regenwolken ziehen am Mittag über die Zentrale der Europäischen Zentralbank hinweg. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Frankfurt Die Europäische Zentralbank steht unter Druck. An einer weiteren, vermutlich wieder kräftigen Zinserhöhung führt wohl kein Weg vorbei. So zahlt also die Wirtschaft im Euroraum nun den Preis für die lange Zögerlichkeit, kommentiert unsere Autorin.