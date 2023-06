Kommentar zur Finanzbranche Dringend handeln

Auf den ersten Blick ist der Finanz-Inklusions-Index der Auskunftei Schufa positiv. 66,9 von möglichen 100 Punkten ist ein guter Wert. In Deutschland ist der Zugang zu Konten, das Bezahlen, Kreditaufnahme also recht einfach. Das Vertrauen in Banken, Zahlungsabwicklung, Systeme ist hoch, was den Index rein rechnerisch anhebt. Doch es gibt für viele Menschen noch Barrieren, vor allem wegen der zunehmenden Digitalisierung. Menschen, die sich selbst mit neuen Techniken wie Bezahlen per Smartphone nicht so auskennen, werden ausgegrenzt.