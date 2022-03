Kommentar zur Generaldebatte im Bundestag : Scholz und Merz auf Augenhöhe

Friedrich Merz am Mittwoch im Bundestag, im Hintergrund die Regierungsbank. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin Olaf Scholz macht in seiner Rede im Bundestag sehr klar, dass die deutsche Hilfsbereitschaft für die Ukraine Grenzen hat. Der Oppositionsführer stellt seinerseits in scharfem, aber sachlichen Ton Forderungen an den Bundeskanzler. Friedrich Merz tut dem Parlament gut.