Kommentar zur geplanten Dreifachturnhalle Beuel verdient einen Sportpark

Die Sorgen der TSV Bonn-Rechtsrheinisch sind nachvollziehbar und berechtigt: Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die dringend benötigte Dreifachturnhalle von der Stadtverwaltung auf die lange Bank geschoben wird. Seit fast drei Jahren wird geprüft und geprüft. Vielleicht wird so lange geprüft, bis ein Grund gefunden worden ist, die Halle nicht bauen zu können. Warum? In der Stellungnahme der Verwaltung zum aktuellen Stand des Verfahrens wird nur mitgeteilt, was nicht geht, statt was geht. Das liest sich für die Unterstützer des Hallenprojekts frustrierend.