Kommentar zur Gewalt der Anti-Corona-Proteste : Harte Antwort

Polizisten und Teilnehmer eines so genannten Spaziergangs gegen die Corona-Maßnahmen stehen sich am Samstagabend in Greiz gegenüber. Foto: dpa/Bodo Schackow

Meinung In vielen deutschen Städten wurde am Wochenende gegen die Corona-Politik demonstriert. Was sich etwa in Greiz, Plauen, Hamm und Reutlingen abgespielt hat, kommt einem Angriff auf den Rechtsstaat gleich, der eine Reaktion verlangt, kommentiert Holger Möhle.