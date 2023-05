Kommentar zur Grundsteuer Finanzämter müssen schnell entscheiden

Es ist müßig, nach Schuldigen dafür zu suchen, dass fast ein Jahr nach dem Beginn der Abgabefrist für die Grundsteuererklärung immer noch jede achte Erklärung fehlt. Die IT versagte zwischenzeitlich, das System ist hoch kompliziert, Steuerberater waren überlastet, manche Steuerpflichtigen schieben die Erklärung so lange wie möglich vor sich her. Was für ein Chaos!