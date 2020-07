Kommentar zur Jugendstudie 2020 : Ganz zufrieden

Meinung Bonn Die Jugendstudie gibt alle vier Jahre Aufschluss darüber, wie es der jungen Bevölkerung aktuell geht. Doch wirklich repräsentativ ist sie nicht, meint unser Autor. Für belastbar hält er nur die Aussage, dass niemand „wirklich unzufrieden“ sei.

Jugendliche sind ernsthafter und besorgter als früher. Feiern gehen und Spaßkultur verlieren an Bedeutung, statt dessen ist den Teenagern wichtiger, mehr Zeit für sich selbst zu haben. Viele streben ein bürgerliches Leben in der Mitte der Gesellschaft an. Status, beruflicher Erfolg und ein sozialer Aufstieg verlieren an Bedeutung für junge Menschen. So jedenfalls interpretieren die Verfasser der Jugendstudie 2020 die Ergebnisse. Die Erhebung erscheint alle vier Jahre und will abbilden, was 14- bis 17-Jährigen im Leben wichtig ist.