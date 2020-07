Kommentar zur Karstadt-Schließung : Über alle Köpfe hinweg

Meinung Bonn Ein unerhörtes Verhalten unter Geschäftspartnern findet GA-Redakteurin Lisa Inhoffen, dass weder die Stadt Bonn noch die Vermieterin des Gebäudes über die Fortsetzung der Karstadt-Schließung informiert wurden.

So etwas nennt man eiskaltes Geschäftsgebaren: Quasi über alle Köpfe hinweg, die sich in den vergangenen Wochen für den Erhalt der Karstadt-Filiale in Bonn stark gemacht haben, setzt der Karstadt-Galeria-Kaufhof-Konzern offensichtlich seinen Weg zur Schließung des Warenhauses an der Poststraße fort. Weder die Stadt Bonn noch die Vermieterin des Gebäudes waren nach eigenen Angaben über diesen Schritt in Kenntnis gesetzt worden.