Kommentar zur Klage gegen den früheren US-Präsidenten Vorteil Trump

Er könne mitten in New York jemanden erschießen und würde trotzdem keine Wähler verlieren: So äußerte sich Donald Trump im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Mit der mittlerweile eher berüchtigten als berühmten Aussage wollte Trump die unerschütterliche Loyalität seiner Anhänger verdeutlichen. Warum also sollte der ehemalige Präsident, der um jeden Preis zurück ins Weiße Haus will, die Beschuldigungen von Sonderermittler Jack Smith wegen der Aufbewahrung von ein paar streng geheimen Akten in einem Badezimmer seines Anwesens in Florida fürchten?