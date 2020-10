Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Lkw-Maut : Dreister Gedanke

Beim Europäischen Gerichtshof ging es um die deutsche Maut. Foto: dpa Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Meinung Brüssel Auch wenn der materielle Verlust nicht mehr gutzumachen ist, so könnte Scheuer wenigstens den Imageverlust für Deutschland in Grenzen halten. Aber dazu müsste er in wenigen Wochen eine Neufassung der Eurovignetten-Richtlinie präsentieren, die nicht nur ökologisch ausgewogen ist, weil sie emissionsarme Lkw von der Maut ausnimmt, sondern eben Ungereimtheiten beseitigt, sagt Detlef Drewes.