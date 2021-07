Kommentar zur Olympia-Auswahl : Peinlich für den deutschen Fußball

Felix Uduokhai (r.) tröstet seinen Teamkollegen Benjamin Henrichs nach dem Vorrunden-Aus in Tokio. Foto: dpa/Andre Penner

Meinung Die Olympia-Auswahl der deutschen Fußballer ist in Tokio bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Dem Turnier vorangegangen waren zahlreiche Absagen der Spieler an Trainer Stefan Kuntz – ein unwürdiger Vorgang, wie unser Autor meint.