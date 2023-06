Kommentar zur Pflichtversicherung gegen Elementarschäden Eigentum verpflichtet

Natürlich kann man die Versicherungswirtschaft verstehen. Sie möchte ihren Kundinnen und Kunden auch in Zukunft maßgeschneiderte Angebote machen. Wer ein neues Haus an einem Fluss wie im Ahrtal baut, wird hohe Prämien bezahlen müssen. Wer sein kleines Haus auf dem Hügel in einiger Entfernung zum Fluss versichert, kommt mit kleinen Prämien aus – oder kann weiter ganz auf den Elementarschutz verzichten. Damit können die Versicherer Risiken und Renditen kalkulieren und in Einklang bringen. Das ist das Ziel privatwirtschaftlicher Unternehmungen, bei Versicherern ist es sogar die Pflicht.