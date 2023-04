Kommentar zur Situation der Tagesmütter in Bonn Tagespflege muss gestärkt werden

Wenn in den politischen Debatten über den Mangel an Kitaplätzen und Fachkräften gestritten wird, dann wird in einem Atemzug auch oft das hohe Lied von den Tagesmüttern und -vätern gesungen. Zu Recht: Sie decken nämlich die Lücken in der städtischen Versorgung von Kita-Plätzen für unter Dreijährige ab. 1421 Plätze gibt es in Bonn zurzeit in den Tagespflegestellen – das ist eine enorm hohe Zahl in Zeiten, in denen Eltern ja einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für ihren Nachwuchs haben. Politik und Verwaltung müssen alles daransetzen, dass dieses Angebot gesichert bleibt und ausgebaut wird. Immerhin kostet es eine Kommune wie Bonn unterm Strich weniger Geld als die Bereitstellung von eigenen Kitaplätzen.