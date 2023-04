Kommentar zur aktuellen Situation im Handwerk Fachleute fürs Klima gesucht

Die große Krise des Handwerks, der Fachkräftemangel, ist am Ende eine Krise für uns alle. Als wären Produktionsengpässe, überarbeitete Mitarbeiter und genervte Kunden nicht schon genug, gefährdet die anhaltende Knappheit an Nachwuchs unseren Kampf gegen den Klimawandel. Die massenhafte Nachfrage nach Wärmepumpen, die seit den neuen Heizungsplänen der Bundesregierung noch einmal zugelegt hat, zeigt: Wir brauchen dringend Fachleute für all die Umbau- und Umstiegsmaßnahmen hin zu klimafreundlichem Energieverbrauch. Das sind nicht nur die Heizungs- und Gebäudetechniker, die energieeffizientere Heizsysteme installieren und Gebäude so dämmen, dass kaum noch Wärme entweicht. Das sind auch Elektroniker, die die Motoren für Elektroautos bauen, und die Kfz-Mechatroniker, die sie einsetzen und reparieren können.