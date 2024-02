Kommentar zur Situation von Julian Assange Ein gefährlicher Präzedenzfall

Was passiert mit Menschen, die unbequeme Wahrheiten aussprechen und etwas wagen? Diese Frage beherrscht seit dem Tod des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny die Debatten. Julian Assange hat ebenfalls einen hohen Preis bezahlt. Der Wikileaks-Gründer sitzt seit knapp fünf Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in London und leidet. Dabei sind die beiden Fälle nur sehr bedingt vergleichbar sind. Nawalny war ein Politiker, Assange ein Aktivist; der eine sah sich der gnadenlosen Willkür des Kremlchefs ausgesetzt, im anderen Fall wird vor Gericht verhandelt und dem 52-Jährigen droht maximal eine lange Gefängnisstrafe.