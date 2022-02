Kommentar zur Ukraine-Krise : Eine Tragödie

Ein ukrainischer Soldat sichert ein Gebiet während eines Besuchs des ungarischen Generals Pawljuk, dem Kommandeur der Gemeinsamen Streitkräfte, an der Frontlinie außerhalb von Awdijiwka. Foto: dpa/Vadim Ghirda

Meinung Warschau Russland schickt immer mehr Truppen an die Grenze zur Ukraine, die Nato reagiert und will weitere Soldaten in Osteuropa stationieren. Wladimir Putin demonstriert mit der gewaltigen Militärübung nicht nur die Fähigkeit, seine Truppen bei Bedarf von Norden in die Ukraine einmarschieren zu lassen, kommentiert Ulrich Krökel.