Kommentar zur Verschuldung von Jugendlichen Jung und verschuldet

Meinung · Viele junge Menschen rutschen in die Schuldenfalle und zeigen ihre Schulden auf TikTok. In Deutschland fehlt es an Finanzbildung und Wissensvermittlung, denn nur so kann Prävention betrieben werden, meint unsere Autorin Maike Velden.

Von Maike Velden

25.04.2023, 16:00 Uhr

Viele Jugendliche bauen mit der App Klarna hohe Schulden auf. Foto: dpa-tmn/Sebastian Kahnert

Jung und verschuldet. Als wäre das nicht schlimm genug, zeigen junge Menschen auf der Plattform TikTok, wie hoch ihre Schulden beim Bezahlanbieter Klarna sind. Sie haben Dinge gekauft, die sie sich nicht leisten können, ganz nach dem Prinzip: jetzt kaufen, später zahlen. Hierzulande spricht man üblicherweise nicht gerne über sein Geld, weder wie viel man hat, noch wie viel man nicht hat. Aber ein kurzes Video mit sensiblen Daten und Zahlen im Internet zu veröffentlichen, scheint für die TikTok-Nutzer kein Problem zu sein.