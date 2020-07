Kommentar zur Verteidigungsministerin und der Bundeswehr : Kommando mit Risiko

Berlin Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sammelt weiter Erfahrung für eine mögliche nächste Amtszeit nach der Wahl. Doch die Truppe macht Probleme, es fehlt Munition. Ausgang offen, kommentiert unser Autor.

Kramp-Karrenbauer sammelt mit ihrer Reise zu Nato-Partnern in Mittel- und Osteuropa weiter Erfahrung für eine mögliche nächste Amtszeit nach der Wahl. Ein Jahr ist Kramp-Karrenbauer jetzt Bundesministerin der Verteidigung, der vermutlich unkalkulierbarste Posten, den ein(e) Bundeskanzler(in) im Kabinett zu vergeben haben. Allein die völlig unüberschaubaren Rüstungsgroßprojekte haben noch beinahe jeden Verteidigungsminister in Schwierigkeiten gebracht. Der Posten ist ein Schleudersitz. Das Verteidigungsministerium kann seine Amtsinhaber aber auch nach oben katapultieren, wenn man, wie Ursula von der Leyen, günstige Umstände erwischt.

In diesen Tagen legt ihr die Bundeswehr das nächste Problem auf den Tisch. Seit 2010 sind bei der Truppe 60.000 Schuss Munition abgängig, zusätzlich zu bereits vermissten 48.000 Schuss Munition beim skandalumwitterten Kommando Spezialkräfte sowie fehlender 62 Kilogramm Sprengstoff. In einer Organisation, in der es für jeden Schnürsenkel eine Vorschrift gibt, an sich ein Ding der Unmöglichkeit. Kramp-Karrenbauer bleibt Ministerin auf der Groß- und Dauerbaustelle Bundeswehr. Es regnet, Wasser läuft ein, Trocknungsgeräte funktionieren nicht. Sehr gefährlich für die Bauleitung.