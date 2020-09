Kostenpflichtiger Inhalt: Leitartikel zu den Kommunalwahlen in NRW : Niemand denkt jetzt an die SPD

Olaf Scholz (SPD, l), Bundeskanzlerkandidat, und Norbert Walter-Borjans, Vorsitzender der SPD Foto: dpa/Britta Pedersen

Meinung Offen, positiv, lösungsorientiert und weitblickend: Niemand denkt jetzt an die SPD. Die Sozialdemokraten haben sich in jahrelangen Auseinandersetzungen auf das Feld der Sozialpolitik zurückgezogen und glauben, das sei der Dreh- und Angelpunkt ihrer Zukunft. Sozialpolitik ist in Bonn ein Feld unter vielen, weit bedeutenderen.